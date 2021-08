Green pass falsi venduti online, blitz della polizia: perquisiti 32 amministratori di canali Telegram

Si chiama "Fake Pass" l'operazione di contrasto al commercio online di falsi Green pass messa in atto dalla Polizia di Stato. Gli utenti venivano attratti con messaggi come: «Ciao, ti spiego brevemente come funziona: attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato) e da lì il Green pass». Gli investigatori del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni di Roma, Milano e Bari, con il coordinamento delle procure della Repubblica presso i tribunali di Roma, Milano e dei minorenni di Bari, stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabili della vendita di Green pass falsi.

Green Pass falsi in vendita online, la truffa su Telegram: «100 euro a certificato e pacchetti familiari»