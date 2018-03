Un automobilista è morto in serata lungo l'autostrada A4 nel Bresciano, in direzione di Venezia, tra lo svincolo per la Brebemi e il casello di Brescia ovest. Pare che l'uomo sia stato travolto da una vettura dopo essere sceso dalla sua auto. L'autostrada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Lunedì 12 Marzo 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 23:31

