Salaria, incidente tra quattro autovetture: due morti e due feriti. Traffico paralizzato

RIETI - Grave incidente stradale tra quattro autovetture lungo la Salaria, non lontano dal bivio di Poggio San Lorenzo. Ci sono persone decedute: due i morti al momento accertati e ci sono anche due feriti, uno dei quali è stato trasportato in elimabulanza al Gemelli. Nel tratto dove è accaduto il sinistro piove intensamente e la strada è particolarmente viscida.

Sul posto mezzi dei vigili del fuoco, di socorso e i carabinieri. In questo momento, lungo la Salaria, nel tratto dove è accaduto l'incidente, è atterratto un elicottero del 118 per il trasporto di una persona gravemente ferita al Gemelli di Roma.

Il taffico lungo la Salaria è al momento completamente bloccato, sia in direzione Rieti che in direzione della Capitale. In questo momento i vigili del fuoco hanno estratto dalla lamiere contorte di un furgoncino il corpo della prima vittima.

La dinamica. Da una prima sommaria ricostruzione, a perdere la vita sono stati i conducenti di due autovetture che, in un tratto veloce in leggera semicurva, si sono urtate con lo spigolo anteriore sinistro. Lo scontro ha poi coinvolto altri due mezzi. Non si conosce ancora l'identità delle due vittime.

SEGUONO AGGIORNAMENTI