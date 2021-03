Bollettino Covid Lazio oggi 22 marzo, 1.407 casi positivi (-386) e 19 morti (+4). D'Amato: «Balzo in avanti dei ricoveri»

Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-5.490) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.407 casi positivi (-386), 19 i decessi (+4) e +576 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 15%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%.

I casi a Roma città sono a quota 700. «Cauto ottimismo, massima attenzione e un balzo in avanti dei ricoveri. Avanti tutta con la campagna vaccinale. A oggi torniamo a 20 mila somministrazioni al giorno», commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Come intuibile, se i ricoveri crescono non è una buona notizia. Quando i reparti di medicina interna, infettivologia e pneumologia superano la soglia critica del 40%, individuata dal Decreto del Ministero della Salute, diventa difficile la presa in carico degli altri malati. Questa soglia risulta sul filo proprio nella Regione Lazio che si attesta al 40% dei posti occupati.

Vediamo i dettagli del bollettino in ogni Asl territoriale.

Nella Asl Roma 1 sono 306 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 370 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 38 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 46 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 206 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 198 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 243 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 130 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 80 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 68 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 61, 75, 75, 85, 94 e 95 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 87 anni con patologie.

L'andamento della percentuale di pazienti Covid-19 ricoverati in Terapia Intensiva rispetto ai posti letto disponibili nel Lazio è inferiore alla media nazionale: 34% vs 38%. E tuttavia è oltre la soglia critica fissata al 30% dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020.

