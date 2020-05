Coronavirus, legge 104: proroga a 12 giorni per i mesi di maggio e giugno

Prorogata l'estensione dei permessi retribuiti dalla legge 104 per maggio e giugno. La conferma è nella bozza di testo del Decreto di Aprile, anche se resta da attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con la proroga i giorni liberi al mese da fruire passano da 3 a 12 e riguarderà i lavoratori disabili con handicap grave e i lavoratori caregiver, ovvero chi assiste un familiare o affine fino al secondo grado con grave disabilità.

Nei mesi di maggio e giugno per queste categorie i giorni di permesso salgono a 18 al mese che potranno essere fruiti anche in modo continuativo al fine di aiutare persone con invalidità che abbiano subito disagi dalle restrizioni per il coronavirus. Sono esclusi da questa proroga chi lavora a domicilio gli addetti ai lavori domestici e familiari, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata (né per se stessi né in qualità di genitori o familiari), i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati.

La domanda è la stessa del mese scorso. Chi ha già ottenuto il permesso per il mese di aprile non dovrà inviarne una nuova, ma i datori di lavoro concederanno in automatico la proroga. Chi invece non ha ottenuto il permesso ma rientra nei requisiti deve inviare la domanda, comprendente la certificazione di disabilità, all'Inps. Può essere inviata tramite i Servizi online per il cittadino, all’interno del portale web dell’Ente dove è necessario registrarsi, chiamando il Contact Center Inps al numero 803.164, sempre con il pin della registrazione, oppure tramite un qualsiasi patronato.

