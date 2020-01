Lotteria, ecco le categorie dei premi: il primo vale 5 milioni di euro

Il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alla Lotteria Italia 2019, al termine della riunione che si è tenuta presso la sede dei Monopoli di Stato, ha stabilito di attribuire un totale di 205 premi per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro. In questa edizione sono stati venduti un po' meno di 7 milioni di biglietti (6.717.269). Per questo motivo, ha spiegato il presidente del Comitato, Roberto D'Alessandro, in diretta su RaiUno, sono cambiati i criteri di suddivisione dei premi di seconda e terza categoria, mentre rimangono confermati i cinque super premi di prima categoria.

Ecco la suddivisione:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA:

- primo premio euro 5.000.000

- secondo premio euro 2.500.000

- terzo premio euro 1.500.000

- quarto premio euro 1.000.000

- quinto premio euro 500.000

- PREMI DI SECONDA CATEGORIA:

20 premi da euro 100.000

- PREMI DI TERZA CATEGORIA:

180 premi da euro 20.000



