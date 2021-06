Morte Luana D'Orazio, la perizia: quadro elettrico dell'orditoio manomesso

Il quadro elettrico dell'orditoio col quale stava lavorando Luana D'Orazio quando è morta, potrebbe esser stato manomesso. Con l'obiettivo di aumentare la produttività, anche a discapito della sicurezza che poi è stata fatale alla giovane operaia di 22 anni lo scorso 3 maggio. È questo il risultato della perizia effettuata qualche giorno fa nell'azienda tessile di Oste di Montemurlo, vicino Prato: un'ipotesi già ventilata dall'accusa fin dall'inizio delle indagini. In particolare la perizia avrebbe rilevato anche una modifica che avrebbe consentito il funzionamento in automatico: in particolare il

pulsante di avvio, che a saracinesca alzata dovrebbe essere inattivo, avrebbe funzionato lo stesso. La perizia sarà consegnata nei prossimi giorni.

Luana D'Orazio, indagato il marito della titolare della fabbrica tessile: «Presunta disattivazione di una fotocellula»

Nel corso del sopralluogo i periti avrebbero appurato la manomissione del quadro elettrico che avrebbe permesso all'orditoio di funzionare anche senza saracinesca di sicurezza azionata: quest'ultimo è il meccanismo che si attiva a tutela dei lavoratori che blocca la produzione.

Gli interrogatori a Luana Coppini e Daniele Faggi

Ieri sono stati interrogati negli uffici della procura di Prato i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, sentiti rispettivamente come titolare e come gestore di fatto dell'orditura. Entrambi sono indagati per omicidio colposo e omissione di tutele antinfortunistiche. Secondo quanto si apprende, Luana Coppini ha risposto alle domande del pm (e fin da subito ha dichiarato i volersi occupare del bambino rimasto orfano della sua dipendente) mentre Daniele Faggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi hanno gli stessi avvocati difensori. I due sono stati convocati dal sostituto procuratore Vincenzo Nitti.