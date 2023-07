Incendio alla fabbrica La Torrente nel Napoletano, in corso evacuazione delle case

In fiamme industria conserviera, in corso evacuazione dei residenti. È accaduto poco fa a Sant'Antonio Abate. Il rogo è scoppiato all'interno della fabbrica La Torrente, nella zona industriale abatese.

Al momento non si hanno notizie di feriti o intossicati, ma i vigili del fuoco hanno difficoltà a domare l'incendio scoppiato nella zona del piazzale in cui erano presenti basi di legno. Ad innescare il rogo forse sono stati fuochi d'artificio abusivi per un matrimonio nelle vicinanze.





Le fiamme sono molto alte e la densa coltre di fumo nero è visibile da chilometri di distanza. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione abatese e della compagnia di Castellammare di Stabia. Al momento è stato disposto lo sgombero dei residenti della zona.