Zaia: «In Veneto 8 nuovi positivi da ieri, 21 dimessi dall'ospedale»

«Una partita importante dal punto di vista finanziario» è quella che riguarda «i finanziamenti per le sanità regionali». Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza alla protezione civile del Veneto. «Oggi abbiamo spese che superano i 200 milioni in totale, più 35 milioni all'anno che si stabilizzeranno per le assunzioni. Dobbiamo ripianare le spese», ha aggiunto.