Milano, medico aggredito con un machete dopo una lite per la viabilità: è gravissimo

Paura e sangue a Milano: un medico è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito stamani attorno alle 10 con un machete nel parcheggio del Policlinico San Donato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'aggressione è avvenuta durante una lite per questioni di viabilità. La vittima, che è in pericolo di vita, è stata trasportata all'ospedale San Raffaele per essere operata in neurochirurgia. I carabinieri stanno cercando l'aggressore.

Secondo le prime informazioni il medico, un chirurgo ultrasessantenne del pronto soccorso del Policlinico San Donato, era uscito per spostare la macchina che aveva lasciato nell'area delle ambulanze. In quel momento ha visto un'auto che stava tamponando la sua. È iniziato un diverbio fra i due e l'autista lo ha colpito con il machete. Un gruppo di operai che stava lavorando sulla fibra ottica ha cercato di intervenire ma l'aggressore è scappato a forte velocità. Hanno comunque annotato li numero della targa. Il medico ferito è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Raffaele nel reparto di neurochirurgia.