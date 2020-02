Milano, vandalizzato il murale di TvBoy sul Coronavirus. Lo street artist: «Ne farò un altro»

«Qualcuno non ha apprezzato. Non c’è problema, ne farò un altro». Parola di TvBoy, lo street artist che ha realizzato un murale contro la psicosi da Coronavirus a Milano e che in meno di 24 ore è stato vandalizzato. L'artista non lascia dunque spaventare e promette di continuare con il suo lavoro.

Il murale riprendeva il celebre quadro del pittore veneziano Francesco Hayez, "Il bacio". I due protagonisti, nelle rivisatazione moderna di TvBoy, erano rappresentati con mascherine sul volto e Amuchina in mano. Un'opera di denuncia del giovane street artist contro la psicosi generale diffusasi in Italia con l'arrivo del Coronavirus. Il murale evidentemente non è stato apprezzato da tutti, ma l'artista non si fa intimidire e ci scherza su, promettendo nuovi lavori.



TvBoy non è nuovo ad opere scomode. Nei suoi murales ha denunciato la pedofilia nella Chiesa e preso di mira la politica italiana. Lo scorso agosto un'altra delle sue opere venne imbrattata dopo sole 48 ore: raffigurava Carola Rackete