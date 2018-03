Domenica 25 Marzo 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 10:53

Mistero a Milano per la comparsa di un Like gigante in strada. In piazza XXV Aprile è stata posizionata una installazione rappresentante il pollice in sù di Facebook con tanto di didascalia «L'importante nella vita è avere Like».I cittadini si stanno chiedendo da dove arrivi, se si tratti di una trovata di marketing o di un'opera d'arte. Intanto il web si è già scatenato e l'hashtag #LikeGigante è trend su Twitter.