Emergenza babygang nel Casertano: denunciati 13 minori per lesioni aggravate

La polizia di Stato di Caserta ha deferito in stato di libertà 13 minori resisi responsabili, in concorso tra loro, dei reati di minacce aggravate e lesioni aggravate ai danni di un coetaneo. Nello specifico, nella serata del decorso 19 marzo, in Capodrise, un folto gruppo di ragazzi, tutti minorenni, aggrediva violentemente un loro coetaneo nei pressi di un bar ubicato in quella via Dante.

Gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Marcianise, dopo aver ricevuto segnalazione del reato, intraprendevano un’attività investigativa che, grazie anche alle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza comunale, consentiva di acquisire gravi e concordanti indizi di reità nei confronti dei cennati minori i quali venivano segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.