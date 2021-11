Moglie ubriaca fatta scendere dall'auto, travolta e uccisa da un'altra vettura: marito a processo

Ha fatto scendere la moglie ubriaca dall'auto, e la donna è stata travolta e uccisa da un'altra vettura: il marito è finito alla sbarra. Si è svolta oggi, davanti alla Corte d'Assise di Pavia, una nuova udienza del processo a Paolo Carnevale Miino, 61 anni di Gambolò (Pavia), imputato per il reato di abbandono di incapace. L'uomo è accusato di aver fatto scendere dall'auto e abbandonato per strada la moglie ubriaca, la sera del 12 luglio 2018, lungo il tratto tra la Sforzesca e la frazione Belcreda di Gambolò (Pavia). Victoria Jacova, moldava di 46 anni (sposata da Carnevale Miino in seconde nozze), poco dopo venne travolta e uccisa da un'auto guidata da un giovane di 24 anni di Vigevano (Pavia), che raccontò di essersi trovato davanti la donna all' improvviso, nel buio della notte, e di non aver potuto evitare l'impatto. La Procura di Pavia ha chiesto per il 24enne l'archiviazione, ritenendo che non potesse far nulla per evitare l'investimento.

I testimoni

Nell'udienza odierna sono stati ascoltati alcuni testimoni, tra cui un poliziotto che intervenne poco dopo il fatto, due prostitute che si trovavano lungo la strada dove la 46enne venne investita mortalmente, e il perito che ha eseguito l'autopsia.

L'esame autoptico ha confermato che la donna era in stato di ubriachezza. «Ma questo non significa che si trovasse in una condizione di incapacità - ha commentato l'avvocato Lorenzo Sozio, legale dell'imputato -. Siamo fiduciosi sul fatto che dalle prossime testimonianze emergerà l'innocenza del mio assistito». Il processo riprenderà il prossimo 3 dicembre, con l'audizione di nuovi testimoni.