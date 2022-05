Processo Mps, la Corte d'appello di Milano assolve tutti: banche e manager

Processo Monte Paschi di Siena: oggi a Milano è stata pronunciata una sentenza che ribalta il primo grado. La Corte d'Appello di Milano ha infatti assolto tutti i 16 imputati, sia le banche che i manager. Tra gli imputati anche Giuseppe Mussari, l'ex presidente di Mps. In primo grado era stato condannato a 7 anni e mezzo e in appello la Pg aveva chiesto oltre 6 anni. Oggi è stato assolto. «L'avvocato Mussari non è più quel che era quando questa vicenda è iniziata, e nessuno gli restituirà nulla. Su questo, forse, dovremmo tutti riflettere», hanno commentato i suoi legali Tullio Padovani, Francesco Marenghi e Fabio Pisillo. «Una vicenda montata sulle menzogne di personaggi privi di scrupoli», così ha commentato a caldo Gianluca Baldassarri, ex responsabile dell'area finanza di Mps. Il manager, che fu arrestato, ha ricordato i momenti drammatici vissuti e come si sviluppò all'inizio la narrazione della vicenda: si diceva «che il mandate agreement era nascosto in cassaforte o che c'era la tangente. E poi c'è chi ha scritto lettere anonime per dire che c'era la banda del 5% e chi si è inventato i conti correnti allo Ior», ha detto.

Tutti assolti oggi dai giudici di Milano: dall'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari all'ex dg Antonio Vigni fino alle banche Deutsche Bank AG, la sua filiale londinese e Nomura. Il processo sul caso Mps era focalizzato sulle presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata, Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh, effettuate da Rocca Salimbeni tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all'acquisizione di Antonveneta. Sono state revocate anche le confische agli enti per un totale di circa 150 milioni.

Le assoluzioni di tutti i 16 imputati, comprese le banche, sono in gran parte nel merito. Per alcuni episodi, precedenti all'agosto 2011 è stato dichiarato il non luogo a procedere in quanto prescritti. La seconda corte d'appello, presieduta da Angela Scalise, nel cancellare la sentenza di primo grado, ha revocato anche le confische di 88 milioni per Nomura e di 64 milioni per Deutsche Bank, imputata assieme alla London Branch, e tutte le pene accessorie.

Il dispositivo ha lasciato tutti increduli, difese - molti avvocati si sono pure abbracciati - e legali di parte civile. Il sostituto pg Gemma Gualdi, che aveva chiesto condanne leggermente inferiori a quelle decise dal Tribunale per via di alcune prescrizioni, ha lasciato l'aula senza dire nulla. Nel novembre 2019, il collegio della seconda sezione penale aveva invece inflitto pene severe: 7 anni e 6 mesi di carcere all'ex presidente Mussari, 7 anni e 3 mesi all'ex dg Vigni e 5 anni e 3 mesi e 4 anni e 8 mesi rispettivamente all'ex direttore finanziario Daniele Pirondini e all'ex responsabile area finanza Gian Luca Baldassarri. Erano stati condannati anche Marco Di Santo, altro ex dirigente Mps, a 3 anni e 6 mesi, e gli ex manager di Deutsche Bank Ivor Scott Dunbar (4 anni e 8 mesi), Matteo Angelo Vaghi (3 anni e 6 mesi), Michele Faissola (4 anni e 8 mesi), Michele Foresti (4 anni e 8 mesi) e Dario Schilardi (3 anni e 6 mesi). Le pene per Marco Veroni, ex di Db Ag London Branch, e per Sadeq Sayeed e Raffaele Ricci di Nomura, erano state 3 anni e 6 mesi, per il primo e 4 anni e 8 mesi e 3 anni e 5 mesi per gli altri due. Deutsche Bank AG, compresa la filiale londinese, e la banca nipponica, imputate come società, oltre alle confische si erano viste condannare a sanzioni pecuniarie pesanti: 3 milioni di euro la prima e 3 milioni e 450 mila la seconda Ora bisognerà attendere 90 giorni per sapere quali siano i motivi dell'assoluzione.

Le difese: «Finalmente giustizia è fatta»

«Finalmente giustizia è fatta». Così l'avvocato Francesco Centonze, che con la collega Carla Iavarone assiste l'ex dg di Mps Antonio Vigni, ha commentato la sentenza d'appello. Tutti gli avvocati in aula si sono abbracciati, alcuni si sono commossi e hanno espresso la loro «soddisfazione» coi cronisti. «I giudici sono stati coraggiosi», ha detto il legale Francesco Isolabella. «Come avvocato credo molto nella giustizia, perché nella mia carriera non ne ho avuti di casi in cui non sia stata fatta e anche in questo caso oggi è stata fatta giustizia, bisogna solo avere pazienza per ottenere una giustizia equilibrata», ha spiegato l'avvocato Giuseppe Iannaccone, legale di alcuni manager di Deutsche Bank, tutti assolti anche loro. «Il lavoro paga sempre e la sofferenza anche, dopo tanti anni siamo molto soddisfatti», ha aggiunto l'avvocato Fabio Cagnola, legale di un manager della banca tedesca.

«Questa è la prova che il sistema giudiziario funziona, anche per le formule di assoluzione adottate», ha detto Enrico Castellani, difensore di Deutsche Bank, assieme all'avvocato Nerio Diodà. E poi ancora l'avvocato Davide Sangiorgio, che assiste Sadeq Sayeed (di Nomura) con il legale Guglielmo Giordanengo, ha espresso la sua «enorme soddisfazione professionale per il riconoscimento dell'assenza di profili di responsabilità che noi abbiamo evidenziato e che oggi sono stati riconosciuti». «Sono molto contento - ha affermato l'avvocato Guido Carlo Alleva, legale di Nomura - perché la Corte ha riconosciuto che il comportamento della banca era stato assolutamente lineare e regolare e che l'operazione conclusa si è svolta nella piena legalità, cosa che abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio quando il procedimento era ancora a Siena».

Le parti civili: «Stupiti»

«Ha sorpreso le difese degli imputati, immagini come siano stupite le parti civili danneggiate e i loro avvocati. Bisogna leggere le motivazioni». È quel che si è limitato a dire l'avvocato Mauro Minestroni, legale di alcuni risparmiatori, sulla sentenza della corte d'appello di Milano.