Martedì 10 Luglio 2018, 04:50 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 14:39

JESI - Ordina un caffè al bar, si assenta un attimo per andare in bagno ma non torna più. E quella prolungata assenza ha insospettito il barista, che dopo alcuni minuti di attesa è andato a controllare in bagno, trovando il cliente accasciato a terra senza vita. Un pensionato di 85 anni jesino (S.G.le sue iniziali) residente nella zona è stato rinvenuto privo di vita all’interno del bagno del bar “Michea”, in piazzale Vesalio. Assiduo frequentatore del bar vicino casa, l’uomo era andato a prendere un caffè, come faceva d’abitudine.