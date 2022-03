Nettuno, dietro l'agguato al boss Francavilla la vendetta per un tentato omicidio e i giochi di potere della "società foggiana"

Versano in condizioni disperate, padre e figlio. Il primo, Antonello Francavilla, classe 1977, boss di peso della “società foggiana” all’ospedale di Anzio, il secondo - 15 anni appena - al policlinico Gemelli. Francavilla era l’obiettivo di due sicari che mercoledì mattina, spacciandosi per poliziotti, hanno bussato alla sua porta - un piccolo appartamento alla periferia di Nettuno scelto come “buen retiro” per scontare i domiciliari lontano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati