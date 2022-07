Valentina Giunta uccisa in casa a Catania, fermato il figlio minorenne

La polizia ha fermato per omicidio il figlio 15enne di Valentina Giunta, la 32enne ferita mortalmente con colpi di arma da taglio nella sua abitazione a Catania. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura per i minorenni ed eseguito dalla squadra mobile che indaga. Secondo quanto si è appreso, i rapporti tra madre e figlio erano tesi da tempo e il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite.

La donna è stata uccisa nella sua abitazione di via Salvatore Di Giacomo, nei pressi del famoso Castello Ursino di Catania. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata colpita da diverse coltellate al collo e sulla schiena. La donna è stata trovata senza vita dalla polizia. Le forze dell'ordine erano state allertate da una chiamata da alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

