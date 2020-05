«Parrucchieri riaperti dal 18 maggio», il governatore Emiliano anticipa l'annuncio del governo

«Non così che cosa sia successo ieri, veramente, però il 18 maggio parrucchieri, estetisti, barbieri, saloni di bellezza riapriranno » in Puglia «tutti, regolarmente come previsto». Lo ribadisce con un messaggio su Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo che ieri sera sono scatenate le polemiche dei partiti di opposizione che hanno accusato di aver preso in giro queste categorie promettendo loro che hanno avuto riaprire. Una decisione che potrebbe essere replicata anche da altre regioni.

Le polemiche sono arrivate dopo una nota in cui Emiliano ha spiegato che l'ordinanza per la riaperture «dispiegherà i suoi effetti dal 18 maggio in coerenza con le norme nazionali che saranno adottati nei prossimi giorni e, soprattutto, nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza ».



«Evidentemente - dice oggi Emiliano - qualcuno ha tentato di scatenare addosso alla Puglia il governo, facendogli intendere che noi stavamo facendo una cosa imprudente. Invece non è così, perché le regole dell'ordinanza che forniscono a queste attività di riprendere il 18 altrimenti il ​​primo di giugno come era inizialmente previsto, sono regole che sono state studiate dal professore Lopalco e da tutti i miei tecnici, assieme ai professionisti, addirittura con sopralluoghi dentro ciascuna delle strutture».

«Abbiamo individuato i criteri di sicurezza - aggiunge - che sono e saranno utili anche al governo nazionale per lontano riaprire prima, io mi auguro ovunque, tutte queste categorie». «Dunque il 18, vedete i miei capelli - dice Emiliano ironizzando sulla sua acconciatura - tutti al barbiere, al parrucchiere, dagli estetisti, a fare i massaggi. Mi raccomando, fate le ricevute fiscali perché i controlli saranno importanti, e soprattutto applicato con rigore tutte le prescrizioni che vi ho dato nella ordinanza. Buon lavoro a tutti voi ».

