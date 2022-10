Sarà che le colonnine latitano e quelle che ci sono vengono prese d'assalto da chi cerca disperatamente un parcheggio. Sta di fatto che l'ultima "trovata" made in Rome arriva da via Edoardo Fabbri, a due passi da piazza Mazzini, dove il proprietario di una Tesla bianca ha deciso di ricaricare la propria auto direttamente alla Wallbox di casa. Come? Facendo passare il cavo direttamente dalla finestra dell'appartamento fino all'auto che era parcheggiata in strada.

Un metodo casalingo per ricaricare l'auto elettrica che ha fatto subito il giro del web grazie ad una foto pubblicata sulla pagina Facebook "Roma fa schifo".

«Arte povera» scrivono nei commenti, citando un Tiktoker che ne ha fatto uno slogan. Che altro non è che un modo per fare di necessità virtù. Quasi tutti hanno risposto divertiti a quello scatto ma c'è qualcuno che ha anche fatto notare la pericolosità del cavo penzolante. Il proprietario, in realtà, ha pensato anche a questo: sul cavo infatti sono presenti alcuni panni bianchi "stesi" sul filo per segnalarne la presenza. «Non è tanto il filo, ma mi chiedo come abbia fatto a trovare parcheggio vicino casa». I problemi, quelli veri.