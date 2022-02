Roma, terrore sulla Laurentina: auto in fiamme, trovato il corpo carbonizzato di un uomo

Terrore sulla Laurentina. Nel primo pomeriggio un'auto è andata in fiamme e sulla strada i primi soccorritori hanno trovato il corpo carbonizzato di un uomo. Il dramma è accaduto al chilometro 17. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco. Indagini per capire come si sono svolti i fatti.

Incidente sull'A1 a Firenze direzione Bologna: in fiamme due camion e un'auto, due morti

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Scooter contro auto in Irpinia, muore un ragazzo di 16 anni L'INCIDENTE Incidente a Gragnano: scooter contro auto, 37enne muore sul colpo IL DRAMMA Incidente sulla strada statale 268, muore casalinga di Nola

Il giallo

L'episodio si tinge di giallo. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto si trova in un campo incolto: a poca distanza c'è un cadavere irriconoscibile. Potrebbe trattarsi probabilmente di una persona di mezza età.