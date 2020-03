Roma: prende a calci e pugni la porta della sua ex, arrestato 40enne a Casal dè Pazzi

La violenza contro le donne non è andata in quarantena . Ci sono reati e denunce che non calano nemmeno con il coronavirus. carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 40enne romano, con precedenti, per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. I militari sono intervenuti su segnalazione giunta al 112, mentre l'uomo colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta di ingresso dell'appartamento della sua ex fidanzata e lo hanno subito bloccato.Le successive verifiche hanno consentito ai militari di accertare pregressi episodi di minacce e violenze, per i quali la donna, attraverso le sue denunce, aveva fatto scattare nei confronti dell'ex la misura dell'ammonimento. L'arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli