Roma, 16enne precipita dalla finestra dell'appartamento in via Battistini: è gravissima. Oggi non si era presentata a scuola

Una ragazza di 16 anni sarebbe precipitata da un appartamento in via Mattia Battistini a Roma, al civico 66. È questa la prima ricostruzione della tragedia avvenuta a Roma: la giovane è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Gemelli di Roma dopo esser stata soccorsa nel cortile condominiale di uno stabile nel quartiere nella zona nord ovest della Capitale. La giovane, soccorsa dal personale del 118, perdeva sangue dalla testa e dalla bocca. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Roma, schiacciato dall'ascensore nel palazzo della Farnesina,... SICILIA Bimbo cade da scogliera e muore, tragedia nel Siracusano: aveva 10...

Roma, tenta il suicido dal terzo piano del San Camillo, gli infermieri lo salvano

La 16enne è stata poi operata e ora si trova in rianimazione. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio. La ragazzina oggi non si era presentata a scuola. Al momento del fatto in casa c'era il fratello che non si sarebbe accorto di nulla perché stava dormendo.

In aggiornamento