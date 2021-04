Roma, un ferito nella rissa fra 20 ragazzi a Villa Borghese: alcuni giovani fermati dalla polizia, sfida via social

Ancora una rissa fra ragazzi in centro a Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, sarebbero stato coinvolti circa 20 ragazzi e ci sarebbe qualche fermato, portato al commissariato Trevi e la cui posizione è ora al vaglio. Un ragazzo sarebbe rimasto ferito al volto. La rissa tra giovani è scoppiata intorno alle 19. A dare l'allarme una passante. Come nel caso delle risse al Pincio la sfida fra gruppi di ragazzi sarebbe stata lanciata via social.

