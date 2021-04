Milano, guerriglia e assembramenti per il video fantasma del rapper: 300 ragazzi rispondono all'appello via social

Ci sarebbe la convocazione di un rapper, finora ignoto, dietro la guerriglia urbana a Milano in via Micene, dove una folla di ragazzi tra i 16 e i 20 anni si era radunata per le riprese di un video di un artista. La polizia, arrivata per disperdere l'assembramento, è stata attaccata con pietre, bastoni e bottiglie. Per disperdere i ragazzi, che si rivolgevano agli agenti gridando «andatevene», «fuori dalle nostre zone», si è reso necessario il lancio di un lacrimogeno.

La piccola folla di almeno 300 giovani si era radunata nel quartiere intorno alle 17.30 ed è stata subito segnalata alle forze dell'ordine, intervenute inviando sul posto cinque aliquote del Reparto Mobile della Polizia di Stato e del Battaglione dell'Arma dei carabinieri al momento impegnate in città in servizi anti-assembramento. I ragazzi erano saliti sulle auto in sosta cantando e saltando. All'arrivo della polizia, si sono dati alla fuga verso piazzale Selinunte per poi compattarsi e iniziare a lanciare oggetti contro gli agenti. La questura di Milano, risolta la situazione, ha mantenuto un presidio in zona.