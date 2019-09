Sara Di Pietrantonio, ergastolo a Vincenzo Paduano. In appello fu condannato a 30 anni

, dunque, per

, l'uomo che uccise e poi diede alle fiamme l'ex fidanzata

Roma. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello dopo che la Cassazione aveva disposto, nell'aprile scorso, un nuovo processo di secondo grado ritenendo il reato di stalking non assorbito da quello di omicidio come invece fatto nel corso del primo processo d'Appello conclusosi con una condanna a 30 anni. il 29 maggio del 2016 in via della Magliana a. Lo hanno deciso i giudici delladopo che laaveva disposto, nell'aprile scorso, un nuovo processo di secondo grado ritenendo ilnon assorbito da quello di omicidio come invece fatto nel corso del primo processo d'Appello conclusosi con una condanna a 30 anni.

Tre anni fa il delitto. Era la notte del 29 maggio di tre anni fa quando

Roma dal suo ex fidanzato Vincenzo Paduano. All'alba, dopo la segnalazione di un'auto in fiamme, i vigili del fuoco intervenuti a spegnere l'incendio trovarono a poca distanza dall'auto il corpo semicarbonizzato di , studentessa di 22 anni venne strangolata e data alle fiamme in via della Magliana adal suo ex fidanzato. All'alba, dopo la segnalazione di un'auto in fiamme, i vigili del fuoco intervenuti a spegnere l'incendio trovarono a poca distanza dall'auto il corpo semicarbonizzato di

. A condurre le indagini gli agenti della squadra mobile, che sentiti i familiari e gli amici arrivarono in breve tempo a individuare

che, nonostante la loro relazione fosse finita, continuava a perseguitare









Le indagini puntarono subito sull' puntarono subito sull'

che non si era rassegnato alla fine della storia. Fermato, confessò di aver ucciso

gelosia. Secondo la ricostruzione della notte del delitto per. Secondo la ricostruzione della notte del delitto

, mentre era di turno come vigilantes, lasció il posto di servizio arrivando sotto casa del ragazzo che frequentava in quel periodo

. Aspettó che la giovane lo riportasse a casa e inizió a seguirla.

strangoló dandola alle fiamme.



Condannato in primo grado all'ergastolo, la pena venne ridotta in appello a 30 anni di reclusione ritenendo il reato di omicidio. Oggi, dopo la decisione della Cassazione di rinviare a una nuova sezione della Corte d'Appello il processo per rideterminare la pena, speronò l'auto della ex costringendola a fermarsi, e una volta bloccata in strada la tramortì e, la pena venne ridotta indi reclusione ritenendo il reato di stalking assorbito in quello di. Oggi, dopo la decisione delladi rinviare a una nuova sezione dellail processo per rideterminare la pena,

è stato condannato all' ergastolo

Mercoledì 11 Settembre 2019, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 15:32

