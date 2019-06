Sesso in pieno giorno davanti ai passanti: «Lei nuda, lui in costume». Denunciati turisti hard

Lunedì 10 Giugno 2019, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 17:34

Stavano facendo sesso in pieno giorno nel viale centrale e pedonale di Lignano Sabbiadoro, una delle località turistiche più frequentate del Friuli e di tutta l'Italia: per questo due giovani austriaci, un ragazzo di 21 anni ed una ragazza di 19, sono stati denunciati e muniti di foglio di via da Lignano per tre anni.È successo ieri pomeriggio intorno alle 17: la giovane coppia, due tra i tanti turisti austriaci che scelgono il litorale adriatico per le loro vacanze in occasione delle feste di Pentecoste, era alterata dall'uso di alcol. I due si sono fermati nell'androne di un palazzo, la ragazza si è spogliata completamente, mentre il giovane è rimasto in costume: davanti ai passanti (qualcuno ha ripreso la scena col cellulare) hanno iniziato a scambiarsi effusioni a luci rosse.Accortisi di aver attirato l'attenzione, i due si sono rivestiti ma nel frattempo l'accaduto era già stato segnalato alla Polizia locale che è giunta sul posto. Invitati a seguire gli agenti al comando, i due hanno opposto resistenza e sono stati per questo denunciati. La ragazza dovrà rispondere anche di atti osceni in luogo pubblico nella fattispecie penale essendo il fatto accaduto di giorno in un viale potenzialmente frequentato da minori.