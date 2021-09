Catania, due soldatesse Usa morte in un incidente: ribaltata l'auto su cui viaggiavano

Tragedia a Catania. Due soldatesse, una trentenne e una 18enne, in servizio nella base militare Usa di Sigonella, sono morte in un incidente stradale avvenuto nell'asse dei servizi, vicino al carcere di Bicocca. Intorno alle 8 di questa mattina, secondo le prime ricostruzioni, l'auto sulla quale viaggiavano le due giovani militari, un' Alfa Romeo 147, si è ribaltata. Sul posto per effettuare i rilievi e stabilire le cause dell'incidente, la polizia municipale di Catania.

