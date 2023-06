Donna di 50 anni precipita dal quinto piano e muore: ipotesi suicidio

Precipita dal quinto piano e muore sul colpo. tragedia in pieno centro a Sora dove una donna di cinquanta anni e deceduta nel tardo pomeriggio di oggi, 14 giugno. Immediato l'intervento del personale dell'Ares 118 e dei carabinieri della locale compagnia. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'ipotesi principale è che la donna abbia scelto di suicidarsi. Secondo le prime informazioni non era residente in quel palazzo e alcuni testimoni l'avrebbero vista salire fino al quinto piano per poi lanciarsi nel vuoto.