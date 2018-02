Statua della Madonna con truffa: «La regala il vescovo», ma poi chiede soldi agli anziani

Domenica 25 Febbraio 2018, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2018 16:21

Si presenta nelle case spacciandosi per un incaricato del Vescovo che vuole regalare ai suoi parrocchiani una statua della Madonna di Fatima, chiedendo solo 48 euro per le spese di consegna. È una truffa. Accade a Cisterna, dove, a Cerciabella, ha iniziato il suo giro a caccia di anziani un uomo ben distinto, sui 35-40 anni, che viaggia su un auto nera di grossa cilindrata. Sarebbero loro i fortunati beneficiari di un dono del Vescovo: una statuina d'argento in occasione delle celebrazioni a Roma per il centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima ai tre pastorelli.La ricorrenza risale a maggio 2017, ma l'evento ebbe risonanza tra i fedeli. Appellandosi a quell'evento di devozione mariana, il truffatore, a nome del Vescovo regala statuine di latta della Madonna spacciandole come argento. L'uomo si presenta con una cartella piena di fogli con i nomi dei beneficiari: «Non c'è niente da pagare dice è un dono della Chiesa». E quando gli anziani mostrano titubanza, seppure di fronte a tanta gentilezza, l'uomo sfodera i sui assi: «Sono qui a nome del parroco e del Vescovo. Da pagare ci sono solo le spese di consegna: 48 euro». Di fronte al rifiuto, l'uomo si appella al buon senso: «Si metta una mano sula coscienza: come fa a rifiutare un dono religioso, considerato che sono partito da Roma e sono qui da voi sotto la pioggia? Guardate quante persone hanno accettato dice mostrando un elenco e dei soldi solo voi rifiutate! Se non avete contanti posso farvi il resto». Il parroco Don Amedeo Passeri avverte: «Nessuno è incaricato di vendere statuine dice è una truffa. Per ogni cosa siamo noi i referenti della diocesi e non degli sconosciuti». Anche il comandante della stazione dei carabinieri di Cisterna, Giovanni Santoro, è stato informato della tentata truffa in danno degli anziani.