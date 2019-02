Roma, studentessa di 21 anni si dà fuoco all'ospedale Umberto I

È stata una studentessa di 21 anni a darsi fuoco mercoledì all'interno dell'ospedale Umberto I di Roma. La giovane è stata identificata dai carabinieri. E' una studentessa di Medicina, originaria di Melfi, località nella provincia di Potenza. La 21enne è entrata in uno spogliatoio del Centro di Ematologia dopo essersi cosparsa di benzina e si è data fuoco. I militari sono riusciti ad identificarla attraverso la testimonianza della coinquilina che si è rivolta proprio ai carabinieri non vedendo rientrare a casa la compagna di appartamento.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la studentessa mezzora prima di essere soccorsa era stata vista in un distributore di benzina nelle vicinanze mentre si cospargeva i vestiti di benzina puntandosi contro una pistola per il rifornimento di carburante. All'arrivo del benzinaio la donna era scappata e di lei si erano perse le tracce, fino a quando non è comparsa all'interno dell'ospedale. La ragazza è ricoverata in gravi condizioni, intubata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire i motivi del gesto. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di piazza Bologna e della compagnia Parioli.

Giovedì 21 Febbraio 2019, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 10:43

