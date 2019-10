Ragazzina suicida a 13 anni, l'ipotesi: vittima di cyberbullismo

Roma indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte della ragazzina di 13 anni che domenica pomeriggio si è tolta la vita lanciandosi dal balcone dell'appartamento dove viveva con la famiglia. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto, vogliono chiarire il contesto in cui si è consumata la tragedia e verificare gli episodi di bullismo La procura diindaga peralin relazione alla morte delladi 13 anni che domenica pomeriggio si è tolta la vita lanciandosi dal balcone dell'appartamento dove viveva con la famiglia. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto, vogliono chiarire il contesto in cui si è consumata la tragedia e verificare gli episodi di bullismo riportati oggi da Il Messaggero

Accertamenti sono in corso anche sul caso di una bambina di 10 anni che nei giorni scorsi, sempre a Roma, quartiere San Giovanni, ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone ma è stata salvata in tempo da due poliziotte.

«Demente», «se tu non esistessi sarebbe tutto migliore», «sei una zoc...». Una montagna di, anonime, apparse sulla sua “lavagna” di ThisCrush , un social molto in voga tra i giovanissimi, potrebbero avere spinto Ludovica (è un nome di fantasia) adomenica sera gettandosi dal nono piano della sua abitazione in, a due passi dal Vaticano.I PROBLEMIStamani la ragazzina avrebbe avuto un’interrogazione di matematica, a scuola non brillava e i genitori si stavano separando, spesso era sola. Prima di lanciarsi nel vuoto Ludovica avrebbe ricevuto una telefonata sulla quale la polizia sta indagando. Ma quelle frasi, quegli insulti, più volte ripetuti nel tempo e anonimamente sulla piattaforma social potrebbero avere ingigantito i suoi problemi, contribuendo al gesto estremo. Tanto che i poliziotti, più volte, hanno chiesto alle sue amiche più strette, convocate ieri negli uffici del commissariato Aurelio, se fossero a conoscenza dei messaggi su ThisCrush. In passato, proprio una delle amiche, aveva provato anche a difenderla pubblicando messaggi indirizzati all’anonimo, come: «Ao a chicca/o nn me tocca Ludovica che l’odio che hai pe lei è solo invidia». Ma le offese non si erano fermate.LA DINAMICAIntorno alle 19 di domenica la mamma, che fa la cameriera, è rientrata a casa. Aveva notato la presenza dei vigili del fuoco, l’ambulanza e la polizia assiepati nel cortile interno del palazzo, ma non aveva affatto pensato che potesse trattarsi di un avvenimento che riguardasse la figlia. Aprendo poi la porta di casa, ha visto la sedia sotto la finestra spalancata, si è affacciata e ha urlato a squarciagola. La donna, ascoltata poi dalla polizia, si è sentita male, ha avuto uno svenimento ed è stata portata in ospedale per accertamenti.Ieri alcune compagne di scuola, appresa la notizia della morte di Ludovica, disperate, sono state accompagnate dalle mamme a colloquio con gli psicologi. Sul social, allora, sono cominciati ad apparire anche messaggi di grande affetto verso la ragazzina. «Eri stupenda», le scrivono adesso in tanti. Occhi azzurri, capelli castani, Ludovica era davvero bella, ma soffriva molto. Troppo.