Super Green pass per centri commerciali, banche e negozi, ma la Lega dice no: «Così non votiamo»

Consentire l'accesso ai servizi alla persona, agli uffici pubblici, le banche e i negozi con il Green pass semplice, quindi anche con tampone. È la richiesta che il ministro Massimo Garavaglia - a quanto si apprende da diverse fonti - ha avanzato a nome della Lega in Consiglio dei ministri. In caso di conferma della bozza del decreto, che prevede l'obbligo di Super Green pass per queste attività - avrebbe detto il ministro, presente con Erika Stefani in Cdm - la Lega potrebbe non votare il testo.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Quarantena, novità per sintomatici e asintomatici: cosa... L'EPIDEMIA Cabina di regia, obbligo di vaccino per over 50 fino al 15 giugno.... IL BOLLETTINO Omicron, i posti letto in terapia intensiva salgono. Raddoppiano i... LA MAPPA Zona arancione in Liguria da lunedì. A rischio anche Marche,...

Si sarebbe così arrivati a una mediazione: per l'accesso ai servizi alla persona, ai negozi, alle banche e gli uffici pubblici basterà il Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione. È il compromesso che, a quanto si apprende, sarebbe stato raggiunto in Consiglio dei ministri dopo l'opposizione della Lega all'introduzione del Super Green pass, riservato solo a vaccinati o guariti. La bozza del decreto prevedeva l'accesso a questi servizi con il Super pass ma ci sarebbe l'accordo per modificarla e consentire l'accesso anche con i tamponi.

Ministri Lega: «Siamo responsabili, ma non acquiescenti»

«Siamo responsabilmente al governo, ma non acquiescenti a misure come gli obblighi che incidono profondamente sulla libertà al lavoro che è tutelata dalla Costituzione o a misure senza fondamento scientifico visto che la maggioranza assoluta dei ricoverati Covid ha ben più di 60 anni. Inoltre, manca l'assunzione esplicita di responsabilità dello Stato quando si introduce un obbligo vaccinale». Così i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani in una nota.