Coronavirus, attraversa il confine con le Marche per prendere a bottigliate in testa un ragazzo: denunciato e multato

Prende a bottigliate un connazionale e lo manda in ospedale: denunciato senegalese a Martinsicuro (Teramo). L'accesa lite è avvenuta nella serata del 31 dicembre in piazza Cavour scatenata da futili motivi e, probabilmente, dall'eccesso di alcol. Ora i carabinieri di Martinsicuro, che hanno ricostruito l'accaduto, hanno denunciato per lesioni personali aggravate O.D, senegalese di 29 anni, domiciliato a San Benedetto del Tronto che aveva mandato in ospedale il connazionale e coetaneo T.M dopo averlo colpito con pugni e bottigliate.

I due, poco prima della mezzanotte se le sono date di santa ragione e ad avere la peggio è stato proprio T.M accompagnato in ambulanza all'ospedale di Sant'Omero dove è stato trattenuto per alcune ore in prognosi riservata per via di alcune serie lesioni alla testa. Il 29enne è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni mentre l'altro connazionale, ferito nella colluttazione in maniera molto più lieve, era stato curato a bordo dell'ambulanza del personale del 118 giunto in piazza. I carabinieri di Martinsicuro nella giornata di ieri hanno quindi rintracciato O.D denunciandolo per lesioni personali aggravate e sanzionandolo per essersi spostato dalla cittadina marchigiana nonostante la zona rossa.

Ultimo aggiornamento: 14:40

