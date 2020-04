Coronavirus, rivoluzione nei supermercati: arriva l'app salta-coda

Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta, code chilometriche FOTO

Quando dalla app ci si inseriesce in fila, si ottiene un numero e mano a mano che la fila prosegue si avanza. Poco prima di entrare il cliente viene invitato dalla app stessa a raggiungere l’ingresso del punto vendita ed evita così code fisiche. Spostando infatti la cosa su telefono si evitano assembramenti all’interno del centro commerciale e perdite di

tempo.

ode chilometriche davanti ai supermercati di tutta Italia, soprattutto in questi giorni pre-pasquali. Ma c'è un metodo che in pochi conoscono per saltare (o quanto meno ridurre)Esselunga e Coop, per prime, si sono organizzate. Esselunga ha recentemente attivato, per ora in test in alcuni supermercati di Milano, la possibilità di prenotare l’ingresso nello store in collaborazione con il team che gestisce l’ app uFirst . Ufirst è una piattaforma “” proposta anche ai retailer gratuitamente fino al 30 giugno, e fa parte dell’iniziativa “ Solidarietà digitale” lanciata dal ministero dell’Innovazione.