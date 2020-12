Lazio e Umbria, scosse di terremoto avvertite dalla cittadinanza

TERNI - Alle 22 di sabato 19 dicembre, la tranquillità nella conca ternana è stata stravolta da una scossa di terremoto. Il magnitudo non era troppo elevato, 2,4. Tuttavia a causa della profondità di appena otto chilometri, è stata avvertita pure soronamente a causa di un forte boato.

Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro è stato a Terni e più precisamente in zona San Carlo. Tuttavia la scossa è stata avvertita molto bene sia in Valnerina, tra Arrone e Montefranco, che a Stroncone.

In questi ultimi giorni tutta la penisola è attraversata da una serie di scosse di piccole entità che però vengono monitorate dagli addetti ai lavori per capire se si può trattare di un vero e proprio sciame oppure no. Ed infatti mezz'ora prima del terremoto a Terni, c'era stata un'altra piccola scossa avvertita a Sambuci in provincia di Roma.

Fortunatamente, a parte lo spavento per il boato, non si sarebbero registrati ad una prima analisi danni a persone o cose. Chiaramente come ormai accade da qualche anno a questa parte, la tensione è corsa subita sui social con le persone a commentare in tempo reale cosa fosse accaduto.



Ultimo aggiornamento: 23:11

