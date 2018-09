Caos trasporti, ancora ritardi sull'alta velocità Roma-Napoli fino a 90 minuti

Venerdì 28 Settembre 2018, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 20:06

Giornata da dimenticare quella di ieri per chi utilizza i Frecciarossa sulla tratta Napoli-Roma e viceversa. Si è iniziato di buon ora con i ritardi a partire dalle 5,30 del mattino. L'orario di punta per chi deve raggiungere la capitale per lavorare. «Guasto alle infrastrutture». La motivazione - spiega Grazia Mazzeo responsabile del comitato pendolari Na-Ro-Sa - è sempre la stessa quando si chiedono altre informazioni sui motivi dei continui disservizi nessuno ci risponde.La sera non è andata meglio. Si sono accumulate attese fino a 90 minuti, più del tempo che impiega il treno per raggiungere Napoli o viceversa Roma. Di sicuro è stata una giornata difficile. Prima di Roma, infatti, c'è un solo binario attivo. Evidente che smaltire tutto il traffico ferrioviario è una impresa non di poco conto. A discapito degli utenti e dei pendolari che ogni giorno devono fare i conti con i disservizi.