Trescore, bambina muore travolta dal cancello di casa mentre gioca sullo scivolo: Federica aveva 9 anni

Una bambina di 9 anni è morta schiacciata dal cancello di casa. Il dramma si è consumato ieri a Trescore Balneario (Bergamo), attorno alle 19.30. Dalle prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe dovuto a un perno che ha ceduto mentre la piccola Federica stava giocando sullo scivolo di casa. I familiari hanno lanciato immediatamente l'allarme al 118, ma nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza, non c'è stato nulla da fare. I primi ad accorgersi del fatto sono stati la madre e suo fratello maggiore La piccola è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni molto gravi ed è morta in serata.

Stava giocando sullo scivolo

«Ho sentito urlare “aiuto aiuto”, credo fosse il fratello della bambina — racconta una vicina —. Ho pensato che giocando dietro la casa fosse rimasto incastrato da qualche parte, invece... Ho telefonato subito alla mamma, poi ho messo giù, sono andata da loro e ho capito. C’erano due persone che soccorrevano la bambina, uno credo fosse al telefono con il 118». I carabinieri di Bergamo sono al lavoro per ricostruire l'accaduto nel modo più accurato possibile.