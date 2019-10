Trieste, oggi i funerali dei due agenti uccisi in Questura

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terranno stamattina nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo ai funerali solenni dei due agenti Rotta e Demenego, uccisi in una sparatoria all'interno della Questura. Presente anche la ministra Lamorgese.In divisa, guanti neri, in circolo come giocatori di basket o di pallavolo, hanno urlato i nomi dei due colleghi scomparsi: "Matteo", "Pierluigi", e subito dopo, ancora più forte: Presente!". È il saluto degli agenti che avevano appena depositato nel famedio le due bare di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego avvolte nel tricolore, hanno voluto salutare i colleghi e scaricare l'emozione all'apertura della camera ardente, questo pomeriggio.Intorno a loro, le rappresentanze delle forze dell'ordine, della Protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale, Capitaneria di porto, 118, Guardia di Finanza, Comandante generale dei, Giovanni Nistri, il loro capo, Franco Gabrielli, e migliaia di persone assiepate ovunque, perfino tutto intorno al Teatro Romano, accorse per salutare gli agenti uccisi il 4 ottobre scorso in un pomeriggio di follia da un giovane dominicano, Alejandro Augusto Stephan Meran.I feretri sono arrivati alle 17.45 di ieri, con ritardo, perché la famiglia di Demenego ha chiesto di accompagnare il corteo dal cimitero di Sant'Anna alla Questura. Ad accoglierli, oltre a Gabrielli e al Questore, Giuseppe Petronzi, il prefetto, Valerio Valenti, e il sindaco Roberto Dipiazza, è stato un silenzio rotto solo dai rintocchi funebri delle campane della vicina chiesa, il picchetto d'onore della polizia e i lampeggianti delle auto accesi.Poi a spalla sono stati portati nel famedio dove sono stati adagiati. Con naturalezza è scrosciato un lungo applauso. Sulle bare sono stati posti due cuscini rossi con sopra i cappelli di servizio. Nel famedio è stata celebrata una breve cerimonia, con la benedizione da parte del vescovo, mons. Giampaolo Crepaldi. Il capo della polizia, Gabrielli, era giunto intorno alle 16 e subito è entrato nell'edificio dove ha incontrato i familiari delle vittime. Più tardi è giunto anche il Procuratore capo di Trieste, Carlo Mastelloni. «E' incredibile come la città si sia unita nel dolore», è stato il commento di Dipiazza lasciando il famedio dove campeggiano i gonfaloni di Velletri e Pozzuoli, le città dei due agenti. Ai funerali solenni sono attesi, il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, il presidente della Camera Roberto Fico, il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa