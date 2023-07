Pensionato trova un borsello con 10mila euro e lo restituisce al proprietario, per lui ricompensa di 500 euro: «Non sono miei, non li voglio»

Cosa fareste se vi capitasse di ritrovare un borsello con dentro quasi 10mila euro in contanti? Dario Peduzzi, pensionato di 63 anni di Pognana Lario, non ha avuto dubbi: lo ha consegnato ai carabinieri, senza rubare un centesimo. «Ho fatto quello che mi ha detto il mio cuore, l’unica cosa che ritenevo giusta», ha detto.

I militari hanno provveduto a restituire il borsello al legittimo proprietario: un turista serbo di 27 anni, in vacanza sul Lago di Como con la moglie e i due bambini. Non solo. Per ringraziarlo del nobile gesto, il turista gli ha offerto una ricompensa da 500 euro.

E lui, Dario Peduzzi, ha stupito ancora: "No grazie", è stata la sua risposta.

La storia

Come riporta Il Giorno, il 63enne ha ritrovato il borsello la sera dello scorso 5 luglio, fuori da un bar in Via Matteotti, a Pognana Lario, mentre passeggiava insieme alla moglie Maria Grazia. Dentro c'erano 9110 euro, in banconote di diverso taglio, e 340 corone serbe. Nessun documento, ma solo un bigliettino da visita con un numero di telefono.

È stato grazie a quel contatto che i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario. Il turista serbo quasi non ha fatto in tempo a disperarsi per la perdita: la telefonata di avviso è partita dalla caserma mentre il pensionato stava ancora finendo di compilare il verbale di ritrovamento.

L'incontro

Peduzzi e il proprietario del borsello si sono incontrati alla caserma e stretti la mano. «Non sapeva come ringraziarmi, sua moglie addirittura piangeva - ha raccontato ancora il pensionato - hanno voluto a ogni costo darmi una mancia, io nemmeno volevo accettarla, non mi sembrava di aver fatto niente di particolare, perché mi è parsa una cosa ovvia restituire quel denaro. Non ho nemmeno pensato a cosa avrei potuto farci. Io vivo della mia pensione, e me la faccio bastare: 10mila euro trovati per terra non sono certamente pochi, ma non erano miei».