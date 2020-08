Truffatore alla porta: «Sono qui per i contatori», la scaltra 89enne lo mette in fuga

VILLANOVA DEL GHERBO - Essere informati e leggere il giornale fa bene anche ad una certa età e queste sono state le armi vincenti di una signora di 89 anni e che abita in via Valdentro. Quando ha visto presentarsi sul pianerottolo dell'entrata, al primo piano, un uomo con in mano un foglio, non ha risposto allo squillo del campanello e si è invece affacciata alla finestra a lato dell'ingresso. Alla richiesta dell'uomo, alla vista inoffensivo, di mezza età con una divisa dove appariva bene in vista una sigla, Enel o Eni non si sa, lo ha invitato a ritornare giù sul cancello dove c'erano i contatori. Alle insistenze dell'uomo di voler entrare ugualmente, ha giocato sul tempo invitando l'uomo a controllare i contatori mentre lei sarebbe venuta ad aprire.



L'ALLERTA

L'uomo in fretta è tornato giù mentre la signora ha invece chiamato il figlio che abita al piano di sotto e che in quel momento non c'era. Quando l'uomo è tornato su, le ha detto di aspettare perchè il figlio doveva dirgli qualcosa. Il truffatore ha mangiato la foglia e quando ha visto arrivare un'auto, si è dileguato in un istante. Il figlio ha poi visionato i contatori che non erano stati nemmeno toccati. Erano ancora tutti pieni di polvere. Nessuna paura per la signora, tranquilla come sempre, ligia nel seguire i comunicati dei carabinieri che raccomandano alle persone anziane di non aprire agli sconosciuti se non in presenza di un famigliare. Questa volta è andata bene.

