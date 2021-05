«Avremo un confronto come Regioni con il commissario Figliuolo per verificare la possibilità che a una persona vaccinata con la prima dose possa essere somministrata la seconda in vacanza. Stiamo vedendo se è possibile organizzare tutto questo» dice Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia e nuovo presidente della Conferenza delle Regioni.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati