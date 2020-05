Velletri, focolaio in ospedale: sei casi positivi al Colombo e tamponi a tappeto agli automobilisti

L’ospedale Paolo Colombo di Velletri è sotto stretta osservazione e viene continuamente monitorato dopo il contagio di 6 pazienti, registrato nel reparto di Medicina. Una signora alcuni giorni fa era stata ricoverata per normali accertamenti e come previsto era stata sottoposta al tampone per il Covid 19, risultando negativa. Probabilmentesi è trattato di un errore odi un falso negativo, per cui la paziente risultata poi positiva al Covid 19 ha infettato tutte le altre persone che erano ricoverate nella stanza. Immediatamente è scattato l’allarme e sono state messe in atto le procedure per evitare ulteriori contagi.

Coronavirus Fase 2 diretta, a Roma file in metro, più traffico e passeggeri a Termini





Da un primo esame risulta che nessun sanitario sia positivo al virus. L’asl Roma 6 sta anche controllando tutte le persone che sono venute a contatto con i positivi. Ieri sempre a Velletri, presso il parcheggio dell’Area Amore, il camper dell’Asl Roma 6, ha eseguito oltre 250 tamponi agli operatori sanitari delle strutture assistenziali per anziani situate nel territorio comunale. Altri interventi di questo tipo, che permettono di fare prelievi in strada o direttamente in automobile, erano già state effettuati a Grottaferrata, ad Albano e a Rocca di Papa, dove ci sono diverse case di risposo. Salute Lazio, sito istituzionale online della Regione, ha comunicato che in totale ieri nel territorio dell’Asl Roma 6 i casi positivi sono stati 13, mentre 63 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare fiduciario.

Sempre alto il numero delle vittime con altri 4 decessi: 2 donne di 70 e 80 anni e 2 uomini di 73 e 85 anni, tutti con patologie pregresse. Si sta completando il trasferimento dalla Casa di cura Villa delle Querce di Nemi negli ospedali Covid 19 dei pazienti risultati positivi. «Ieri - afferma Alberto Bertucci, sindaco di Nemi - erano rimasti poco meno di 10 pazienti positivi ancorada trasferire.La situazione è sotto controllo e con il personale dell’Ospedale Spallanzani di Roma si stanno ancora eseguendo i tamponi. Ringrazio i dirigenti di Villa delle Querce e dell’Asl Roma 6 che sono riusciti a bloccare una situazione che poteva creare molto più problemi agli anziani». Il sindaco di Nemi ha anche emesso una ordinanza che prevede per oggil’aperturadel cimiteroacui non potranno accedere più di 15 persone per volte. A Velletri, invece la riapertura del cimitero avverrà il 6 maggio con ingresso contingentato in base all’iniziale del cognome.

«Nella mia città - annuncia Massimo Pulcini, sindaco di Monte Porzio Catone - ci affideremo ai custodi del cimitero e ai volontari della Protezione civile per contenere nei limiti accettabili le presenze. Per quanto riguarda il parco e l’area archeologica del Tuscolo,ci appelliamo allacoscienzadei nostri concittadini invitandoli come hanno fatto finora». I 4 parchi pubblici di Monte Porzio Catone, siccome sono attrezzati con giochi per bambini, resteranno ancorachiusial pubblico.

LEGGI ANCHE I pazienti positivi sono stati trasferiti negli ospedali Covid 19, gli ambienti sono stati sanificati e si stanno eseguendo i tamponi ai degenti e a tutto il personale dei reparti di Medicina e Cardiologia.Da un primo esame risulta che nessun sanitario sia positivo al virus. L’asl Roma 6 sta anche controllando tutte le persone che sono venute a contatto con i positivi. Ieri sempre a Velletri, presso il parcheggio dell’Area Amore, il camper dell’Asl Roma 6, ha eseguito oltre 250 tamponi agli operatori sanitari dellesituate nel territorio comunale. Altri interventi di questo tipo, che permettono di fare prelievi in strada o direttamente in automobile, erano già state effettuati a Grottaferrata, ad Albano e a Rocca di Papa, dove ci sono diverse case di risposo. Salute Lazio, sito istituzionale online della Regione, ha comunicato che in totale ieri nel territorio dell’Asl Roma 6 i casi positivi sono stati 13, mentre 63 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare fiduciario.Sempre alto il numero delle vittime con altri 4 decessi: 2 donne di 70 e 80 anni e 2 uomini di 73 e 85 anni, tutti con patologie pregresse. Si sta completando il trasferimento dalla Casa di cura Villa delle Querce di Nemi negli ospedali Covid 19 dei pazienti risultati positivi. «Ieri - afferma Alberto Bertucci, sindaco di Nemi - erano rimasti poco meno di 10 pazienti positivi ancorada trasferire.La situazione è sotto controllo e con il personale dell’Ospedale Spallanzani di Roma si stanno ancora eseguendo i tamponi. Ringrazio i dirigenti di Villa delle Querce e dell’Asl Roma 6 che sono riusciti a bloccare una situazione che poteva creare molto più problemi agli anziani». Il sindaco di Nemi ha anche emesso una ordinanza che prevede per oggil’aperturadel cimiteroacui non potranno accedere più di 15 persone per volte. A Velletri, invece la riapertura del cimitero avverrà il 6 maggio con ingresso contingentato in base all’iniziale del cognome.«Nella mia città - annuncia Massimo Pulcini, sindaco di Monte Porzio Catone - ci affideremo ai custodi del cimitero e ai volontari della Protezione civile per contenere nei limiti accettabili le presenze. Per quanto riguarda il parco e l’area archeologica del Tuscolo,ci appelliamo allacoscienzadei nostri concittadini invitandoli come hanno fatto finora». I 4 parchi pubblici di Monte Porzio Catone, siccome sono attrezzati con giochi per bambini, resteranno ancorachiusial pubblico.LEGGI ANCHE Coronavirus, negli ospizi italiani il dossier degli orrori: morti sospette e truffe

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA