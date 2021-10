Aggredisce e minaccia madre e fratello con un bastone: arrestato 32enne

Ennesimo episodio di violenza famigliare. E' accaduto a Vico del Gargano in provincia di Foggia dove un 32enne ha usato violenza contro la madre e il fratello per ottenere dei soldi per comprare la droga. Il 32enne è accusato di rapina ed estorsioni.

Violenza in famiglia

Pur di ottenere denaro per comprarsi la droga ha colpito con una scopa la mamma scaraventandola a terra e ha lanciato un bastone contro il fratello. Lo hanno accertato i carabinieri di Vico del Gargano che hanno arrestato, su ordinanza emessa dal gip di Foggia, un 32enne del luogo accusato di rapina ed estorsione. Stando a quanto dichiarato dalle due vittime l'indagato li avrebbe più volte maltrattati e minacciati di morte, con il solo scopo di ottenere alcune somme di denaro, per soddisfare la sua dipendenza dallo stupefacente.