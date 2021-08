Afghanistan, quel tesoro di minerali che fa gola a Russia e Cina che vale mille miliardi

C'è un'altra guerra, silenziosa e sotterranea, che ha accompagnato il confronto tribale e la lotta dei talebani per il controllo dell'Afghanistan negli ultimi trent'anni, tra l'occupazione russa e quella statunitense. È la guerra per il controllo dei minerali, in quella che è forse l'ultima terra di frontiera ancora esistente al mondo: ricca di materie prime, povera di risorse per utilizzarle, e di controllo politico per evitare la loro fuga...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati