Allenatore di una scuola di calcio arrestato con l'accusa di violenza sessuale

L'allenatore di una scuola di calcio è stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente di alcuni adolescenti a Ceará-Mirim, nella regione metropolitana di Natal, nello stato brasiliano di Rio Grande do Norte, secondo quanto ha riferito la polizia civile, come riporta la stampa locale.

L'arresto è avvenuto nel corso dell'operazione denominata «fine del gioco», che è stata lanciata dalla polizia.

L'accusato, che ha 24 anni, ora dovrà rispondere dell'accusa di stupro.

L'indagine della stazione di polizia specializzata nell'assistenza alle donne (Deam) di Ceará-Mirim è iniziata dopo una denuncia della madre di un adolescente secondo cui il sospettato aveva una relazione con suo figlio di 12 anni.

L'insegnante avrebbe chiesto foto intime della vittima e scambio di effusioni, pena in caso di rifiuto il divieto di allenarsi per settimane.

Grazie alle indagini sono state scoperte almeno altre tre vittime e, oltre a carezze e palpeggiamenti, il professore avrebbe chiesto di vedere i ragazzi nudi con il pretesto di effettuare delle valutazioni fisiche per poterli proporre a società di calcio più importanti.

«Da questa prima vittima, abbiamo iniziato a sentire alcuni suoi colleghi (un adolescente), che hanno riferito di altri atti inappropriati per un insegnante, come carezze e alcune valutazioni fisiche che ha eseguito. Abbiamo iniziato a renderci conto che c'era una pratica ripetuta con diverse vittime», ha detto il delegato Thaís Quintino, come riferisce g1. L'allenatore «stava utilizzando il sogno di avere una carriera professionale dei ragazzi. Ha detto che avrebbe investito sulla loro carriera, ma avrebbero dovuto sottoporsi a una valutazione fisica. In quel contesto, si sono verificati gli abusi. Quando i ragazzi si sono rifiutati, l'uomo li avrebbe puniti vietando loro di giocare», ha aggiunto il delegato.

Dopo l'adempimento del mandato di custodia cautelare e il sequestro del cellulare, l'uomo è stato ascoltato ed è stato sottoposto a fermo. Il sospetto è che ci siano altre vittime che non sono state ancora identificate.