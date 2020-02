Bambino di 5 anni salva la sua famiglia da un incendio

Un bambino di 5 anni ha contribuito a salvare la sua famiglia da un incendio, sviluppatosi nella sua abitazione nello stato della Georgia, USA, secondo quanto raccontato dai vigili del fuoco della contea di Bartow sulla sua pagina Facebook.



Noah Woods si è svegliato nella sua stanza avvolta dalle fiamme, rapidamente ha preso sua sorella di 2 anni e ha lasciato la casa dall'unica uscita disponibile: una finestra aperta.



Successivamente il bambino è tornato per salvare il cane e ha svegliato lo zio per avvertire il resto della famiglia che stava dormendo. Così, Noah ha salvato sé stesso e altri 7 membri della sua famiglia.







«Grazie a Dio, nove persone sono state in grado di lasciare la nostra casa», ha detto il nonno di Noah, David Woods, in un post sulla raccolta fondi GoFundMe, dove la famiglia ha chiesto aiuto finanziario per far fronte ai danni che dovrà affrontare. «Senza Noah, forse non saremmo qui oggi».



Il capo dei vigili del fuoco, Dwayne Jamison, ha riconosciuto il piccolo eroe come pompiere onorario della contea di Bartow e gli ha dato un premio per aver salvato delle vite umane.