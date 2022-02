Belgio, incubo sulle montagne russe: passeggeri bloccati per 6 ore a 32 metri di altezza

Doveva essere una giornata di divertimento e si è trasformata in un incubo. Sabato 19 febbraio, 9 persone sono rimaste bloccate per 6 ore a 32 metri di altezza a causa di un malfunzionamento sulle montagne russe. È accaduto in Belgio, nel parco divertimenti di Plopsaland a La Panne, celebre proprio per la giostra “Ride to happiness” (“Viaggio verso la felicità”) che è la più alta del Paese.

APPROFONDIMENTI MONDO Belgio, le montagne russe si bloccano: passeggeri sospesi a 32 metri... GAME Natale, lo spettacolo virtuale di costruito nel fenomenale gioco... VIAGGI Le montagne russe più ripide del mondo in Texas, caduta...

Bloccati a 32 metri di altezza

A vivere l'incubo sono stati 9 passeggeri: 5 persone di nazionalità belga, 1 olandese e 3tedeschi che erano saliti a bordo della giostra “Ride to happiness” (“Viaggio verso la felicità”) alle 17:30. Dopo la partenza non tutto va come previsto: raggiunta l'altezza di 32 metri il convoglio si blocca. Resterà così per sei ore.

I soccorsi e i vigili del fuoco, allertati immediatamente hanno avviato il montaggio di una gru per "recuperare" i nove passseggeri rimasti bloccati. «Siamo stati in grado di parlare con le persone bloccate sull'attrazione. Sembrano stare tutti bene», ha dichiarato durante le operazioni di salvataggio Kistof Louagie, il vigile del fuoco portavoce dell'area di soccorso di Westhoek

La tempesta Eunice ha complicato i soccorsi

Le operazioni di soccorso e il montaggio della gru hanno richiesto più tempo del previsto, anche a causa del forte vento dovuto alla tempesta Eunice che imperversa da giorni nel nord Europa. I passeggeri sono così rimasti 6 ore a 32 metri di altezza, esposti al freddo, al vento e alla pioggia. «Non sono rimasti feriti ma avevano molto freddo», aggiunge il vigile del fuoco belga. Solo alle 21 è iniziata finalmente l'evacuazione dei nove passeggeri intrappolati. L'ultimo viene portato a terra alle 23:30. La causa che ha scatenato il malfunzionamento della giostra non è stata rivelata.

Il video del salvataggio virali sui social

Durante le operazioni di salvataggio i vigili del fuoco del Belgio hanno pubblicato sul profilo ufficiale Twitter diversi aggiornamenti. Tra questi il video che mostra il momento in cui vengono tratti in salvo i passseggeri con la gru è diventato virale.

La montagna russa è record in Europa

Il tracciato della giostra "Ride To Happiness" si sviluppa per 35 metri in altezza e quasi un km in lunghezza e presenta due sequenze di lancio. Si raggiunge una velocità di 90 km/h, con cinque inversioni (il numero di inversioni più alto in Europa in una montagna russa). L'esperienza è amplificata da un'esclusiva e coinvolgente colonna sonora, basata sulla canzone del celebre festival di musica elettronica Tomorrowland.