Bimba muore schiacciata dal televisore in casa, si era aggrappata per prendere un giocattolo

Un vecchio televisore, un giocattolo appoggiato sopra. Una bimba, Maria Alice, tre anni, che si aggrappa all'apparecchio per prendere quel gioco. La tv cade dal mobile su cui era appoggiata. Le frana addosso. La piccola resta schiacchiata. Riporta un trauma toracico. E' grave. Troppo grave. Morirà in ospedale dopo la corsa per tentare di salvarla.

La tragedia si è consumata a Vicentina, in Brasile.

La piccola vittima dell'incidente domestico si chiamava Maria Alice dos Santos Bastos. Se ne è andata a soli tre anni.

L'incidente

Si trovava nel soggiorno di casa, nella quale erano presenti i genitori, e stava giocando. Ha provato ad afferrare quel gioco. Quel maledetto giocattolo appoggiato su quel vecchio e pesante televisore. Quando l'apparecchio è caduto le è rovinato addosso. Maria Alice è stata soccorsa e portata in ospedale. Ma il colpo ricevuto era troppo duro. Non ce l'ha fatta.

Il caso è stato notificato ai Servizi di Tutela dell'Infanzia di Vicentina ed è ora al vaglio della Polizia Civile. Gli inquirenti sta lavorando per determinare se ci sia stata negligenza da parte dei genitori.