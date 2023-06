Si finge Brad Pitt e truffa una donna: «Mi ha contattato in chat e mi sono innamorata, gli ho dato 170mila euro»

Si è finto Brad Pitt e ha truffato una donna per 170mila euro. L'incredibile truffa è avvenuta a Granada, in Spagna, dove la presunta vittima si è presentata dalla polizia denunciando quanto subito. Il sosia dell'attore ha contattato la donna via internet e ha iniziato una lunga relazione a distanza. Una chat con cui, nel tempo, è riuscito a conquistare la fiducia, l'amicizia e, infine, l'amore della donna.

Secondo quanto riportato da ElPeriodico, la donna di mezza età è stata contattata all'inizio del 2022 tramite Facebook da una pagina di fan dell'attore.

Dopo alcuni messaggi con la fanpage, ecco arrivare il messaggio in chat, niente di meno che dal "vero" Brad Pitt.

Un fulmine a ciel sereno che ha inorgoglito la donna che, piano piano, ha lasciato qualsiasi dubbio e indugio e ha iniziato a pensare di star chattando con il Premio Oscar. Da lì, onorata ed emozionata, ha iniziato a essere sempre più attratta dall'uomo che le scriveva messaggi sempre più dolci. Poi, la truffa.

Il finto attore ha informato la donna che di lì a poco sarebbe volato proprio a Granada per girare un film di Hollywood e, da quel momento, ha iniziato a chiedere diverse somme di denaro, tramite bonifici bancari. La donna, ormai ammaliata e raggirata dal truffatore, ha inviato tutti i soldi richiesti e in poco tempo ha sborsato più di 170mila euro, ma la data di arrivo dell'attore in Spagna era sempre più rimandato. Il legale della donna, adesso, chiede giustizia per la frode ricevuta e per riciclaggio di denaro, chiedendo che il truffatore venga rintracciato dalla postale.